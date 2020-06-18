2020-06-18T11:28:47+03:00
Политика

Вице-мэр Краснодара Владислав Ставицкий уходит в отставку

Он будет работать в Москве
Галина КОПЫЛОВА
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Ставицкого утвердили на должность заместителя мэра в декабре 2016 года. Фото: rbc.ruСтавицкого утвердили на должность заместителя мэра в декабре 2016 года. Фото: rbc.ru
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Владислав Ставицкий покидает должность заместителя главы Краснодара по собственному желанию. По некоторым данным, он переезжает в столицу и работать теперь будет там. В мэрии Краснодара он курировал департаменты строительства, архитектуры и управление муниципального контроля.

- В ближайшее время на должность вице-мэра назначат исполняющего обязанности - сообщил "Комсомольской правде" - Кубань" источник в администрации города.

Ставицкий координировал работу по вопросам архитектуры, строительства, муниципального земельного, а также имущественного контроля. В должности вице-мэра он начал работать с 23 декабря 2016 года. Ранее, с января 2015 года по август 2016-го, Владислав Ставицкий занимал должность заместителя министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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