2020-06-18T11:27:06+03:00
Общество

В Сочи откроют новые туристические маршруты

Например, планируется создать пешеходную тропу, которая пройдет от Туапсе до границы с Абхазией
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи откроют новые туристические маршруты. Фото пресс-службы Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.В Сочи откроют новые туристические маршруты. Фото пресс-службы Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
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В Сочи намечено расширить сеть новых туристических маршрутов. В их числе - туры на автомобилях повышенной проходимости (джиппинг) в горах и сплав на плотах-рафтах по рекам. По данным Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края эти направления достаточно перспективны и помогут привлечь в Сочи любителей активного отдыха.

– Мы обязаны использовать весь региона, – сообщила Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева. – Уникальные ландшафты и современные виды активного отдыха также могут быть интересны нашим зарубежным гостям.

Кроме того, намечено создать пешеходную тропу, которая пройдет от Туапсе до границы с Абхазией. Уже начались проектные работы, обсуждаются перечень объектов показа, которые могут быть расположены на маршруте.

Всего на территории края расположены 600 объектов турпоказа, доступно 280 экскурсионных и туристических маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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