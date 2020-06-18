В Сочи откроют новые туристические маршруты

18 Июнь 2020 2020-06-18T11:27:06+03:00

Например, планируется создать пешеходную тропу, которая пройдет от Туапсе до границы с Абхазией

Изменить размер текста: A A

В Сочи намечено расширить сеть новых туристических маршрутов. В их числе - туры на автомобилях повышенной проходимости (джиппинг) в горах и сплав на плотах-рафтах по рекам. По данным Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края эти направления достаточно перспективны и помогут привлечь в Сочи любителей активного отдыха.

– Мы обязаны использовать весь региона, – сообщила Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева. – Уникальные ландшафты и современные виды активного отдыха также могут быть интересны нашим зарубежным гостям.

Кроме того, намечено создать пешеходную тропу, которая пройдет от Туапсе до границы с Абхазией. Уже начались проектные работы, обсуждаются перечень объектов показа, которые могут быть расположены на маршруте.

Всего на территории края расположены 600 объектов турпоказа, доступно 280 экскурсионных и туристических маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU