В Сочи откроют новые туристические маршруты
В Сочи намечено расширить сеть новых туристических маршрутов. В их числе - туры на автомобилях повышенной проходимости (джиппинг) в горах и сплав на плотах-рафтах по рекам. По данным Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края эти направления достаточно перспективны и помогут привлечь в Сочи любителей активного отдыха.
– Мы обязаны использовать весь региона, – сообщила Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева. – Уникальные ландшафты и современные виды активного отдыха также могут быть интересны нашим зарубежным гостям.
Кроме того, намечено создать пешеходную тропу, которая пройдет от Туапсе до границы с Абхазией. Уже начались проектные работы, обсуждаются перечень объектов показа, которые могут быть расположены на маршруте.
Всего на территории края расположены 600 объектов турпоказа, доступно 280 экскурсионных и туристических маршрутов.
ИСТОЧНИК KP.RU