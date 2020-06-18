Хозяин нарколаборатории в Сочи может получить до 20 лет тюрьмы

18 Июнь 2020 2020-06-18T12:01:21+03:00

В Сочи владелец нарколаборатории предстанет перед судом. Фото УВД Сочи

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В УВД Сочи завершили расследование уголовного дела, по части 4 статьи 228.1 УК РФ в отношении 29-летнего жителя курорта.

Оперативники из собственных источников узнали, что сочинец создал в собственной квартире настоящую лабораторию по производству синтетических наркотиков.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с УФСБ по региону задержали мужчину у него дома.

В жилище сочинца оперативники обнаружили и изъяли более 25 граммов мефедрона, и оборудование для изготовления синтетических нароктиков.

На период предварительного следствия злоумышленник заключен под стражу.

- Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет,- сообщает УВД Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU