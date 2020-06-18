Хозяин нарколаборатории в Сочи может получить до 20 лет тюрьмы
В УВД Сочи завершили расследование уголовного дела, по части 4 статьи 228.1 УК РФ в отношении 29-летнего жителя курорта.
Оперативники из собственных источников узнали, что сочинец создал в собственной квартире настоящую лабораторию по производству синтетических наркотиков.
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с УФСБ по региону задержали мужчину у него дома.
В жилище сочинца оперативники обнаружили и изъяли более 25 граммов мефедрона, и оборудование для изготовления синтетических нароктиков.
На период предварительного следствия злоумышленник заключен под стражу.
- Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет,- сообщает УВД Сочи.
ИСТОЧНИК KP.RU