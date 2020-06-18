Глава Роспотребнадзора Кубани: После первого этапа снятия ограничений число заболеваний уменьшилось
18 июня состоялось еженедельное заседание оперативного штаба Краснодарского края по коронавирусу. На совещании выступила руководитель Роспотребнадзора Кубани Мария Потемкина. По ее словам, на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 5252 новых случаев заражения.
- Показатель на 100 тысяч населения по Краснодарскому краю составляет 93. В то время как по всей России он - 382,4, - уточняет главный государственный санитарный врач Краснодарского края Мария Потемкина. - После первого этапа снятия ограничений, то есть после 23 мая, мы видим, что случаев заболевания стало меньше.
По ее словам, среднесуточный темп прироста уменьшился с 2,4 до 1,3.
- Также мы видим, что сокращается число заболевших в течение суток - с 89 до 69. Все ограничительные мероприятия сыграли положительную роль. Считаю, что есть возможность снять некоторые запреты, - добавляет Мария Потемкина.
ИСТОЧНИК KP.RU
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