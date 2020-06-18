Глава Роспотребнадзора Кубани: После первого этапа снятия ограничений число заболеваний уменьшилось

18 Июнь 2020 2020-06-18T12:20:42+03:00

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18 июня состоялось еженедельное заседание оперативного штаба Краснодарского края по коронавирусу. На совещании выступила руководитель Роспотребнадзора Кубани Мария Потемкина. По ее словам, на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 5252 новых случаев заражения.

- Показатель на 100 тысяч населения по Краснодарскому краю составляет 93. В то время как по всей России он - 382,4, - уточняет главный государственный санитарный врач Краснодарского края Мария Потемкина. - После первого этапа снятия ограничений, то есть после 23 мая, мы видим, что случаев заболевания стало меньше.

По ее словам, среднесуточный темп прироста уменьшился с 2,4 до 1,3.

- Также мы видим, что сокращается число заболевших в течение суток - с 89 до 69. Все ограничительные мероприятия сыграли положительную роль. Считаю, что есть возможность снять некоторые запреты, - добавляет Мария Потемкина.

ИСТОЧНИК KP.RU