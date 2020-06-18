В Старотитаровской возродили подземную винную галерею из прошлого столетия

18 Июнь 2020 2020-06-18T12:22:44+03:00

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Новый объект гастрономического туризма появился в станице Старотитаровской. В «Центре классического виноделия» компании «Кубань-Вино» провели реконструкцию подвала, построенного еще в 1956 году. Площадь подземной галереи около 3 000 кв. метров. В этом погребе в прошлом веке хранили и обрабатывали виноматериал. До этого года помещение не использовалось. Но теперь руководство компании приняло решение возродить исторический объект и спустя годы в подземной галерее с особым микроклиматом снова будут созревать вина.

Фото: пресс-служба "Кубань-Вино".

В помещении провели капитальный ремонт, оставив нетронутой историческую ценность – фреску с изображением Диониса, древнегреческого бога виноградарства и виноделия. В погребе будут размещены установки ремюажа и линии дегоржажа. Планируется, что там будет храниться до 1,5 млн бутылок классического игристого вина. Поддерживать нужную температуру и влажность будет современная система климат-контроля, которую установили в подземной галерее.

Реконструкция подвала – один из этапов модернизации «Центра классического виноделия», инвестиции в которую в 2020-2021 гг. составят 1 млрд рублей. Многогранный процесс комплексных инноваций проводится с целью перехода предприятия на новый качественный уровень, повышения эффективности парка технологического оборудования и увеличения производственных мощностей. Кроме того, винная галерея станет еще одним историческим объектом, востребованным у туристов. Ведь руководство компании поставило задачу не только производить качественные вина в соответствии с мировыми тенденциями, но и возрождать обычаи и традиции российского виноделия.

Напомним, винная группа «Ариант» (куда входит винодельня «Кубань-Вино» и агрофирма «Южная») сегодня занимает одну из лидирующих позиций по внедрению инноваций и активно инвестирует в новейшие технологии, развитие виноградников и увеличение производственных мощностей всех существующих винодельческих центров.