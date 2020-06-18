2020-06-18T14:13:18+03:00
Общество

Температура воды в Черном море 18 июня 2020: комфортно купаться в Сочи

Температура воды в Черном море приятно удивит отдыхающих
Евгения СОРОКА
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Рассказываем, какая температура воды в Черном море 18 июня 2020 года.Рассказываем, какая температура воды в Черном море 18 июня 2020 года.
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«Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за тем, как прогрелось море на курортах Краснодарского края 18 июня.

Температура воды в Адлере вот уже вторые сутки держится на отметке в 22,4 градуса. В Сочи теплее - 22,8 градуса. Такая же вода в Геленджике, где уже официально открыты пляжи.

В Туапсе море стало холоднее по сравнению со вчерашним днем - 22,2 градуса. В Анапе водные термометры показывают 22,6 градуса.

Самого высокого значения температура воды в Черном море достигла на пляжах Новороссийска. У берегов города-героя -23,1 градуса.

Если вы отправитесь в славный город Краснодарского края Приморско-Ахтарск, то точно не прогадаете. Там сейчас самая теплая для купания вода +25,4 градуса. Еще теплее море в Темрюке - 25,6 градуса.

К тому же традиционно берега Азовского моря менее загружены туристами. Так что поспешите.

ИСТОЧНИК KP.RU

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