2020-06-18T14:23:48+03:00
Экономика

Ипотечный портфель РНКБ превысил 20 млрд рублей

Иван Егоров
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В июне 2020 года ипотечный портфель РНКБ Банка превысил отметку в 20 млрд рублей и укрепил его позиции в топ-20 ипотечных банков страны по объемам ежемесячных выдач ипотечных кредитов.

Банк предлагает широкий спектр ипотечных программ для приобретения жилья как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости. 70% клиентов банка приобрели жилье на вторичном рынке, 30% купили строящееся квартиры на первичном рынке. При этом средняя сумма одобренного кредита составляет порядка 2,39 млн. рублей.

Вопреки режиму самоизоляции за 5 месяцев 2020 года банк РНКБ выдал в 1,7 раз больше ипотечных кредитов, чем за аналогичный период 2019 года. Большую роль в увеличении количества заявок на оформление ипотеки сыграло участие банка в программе «Господдержка 2020» с возможностью приобретения жилья в новостройках по льготной ставке 6,5% в Крыму, Краснодарском крае, Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.

На сегодняшний день клиенты банка подали более 2400 заявок по этой госпрограмме на общую сумму 5,5 млрд рублей. В целом доля заявок по данному продукту превысила 35% от общего числа запросов на получение ипотеки по другим программам. На сегодняшний день уже выдано 140 ипотечных кредитов по льготной ставке 6,5%, еще 250 находятся на регистрации. Стоит отметить, что 90% ипотечных кредитов на приобретение жилья на первичном рынке регистрируются в электронном виде.

Несмотря на возможность подачи заявки на ипотечный кредит и его оформление в офисе банка, все больше клиентов предпочитают делать это дистанционно через интернет-банк или мобильное приложение. Сегодня свыше 30% ипотечных заявок подаются клиентами дистанционно. 10 минут - среднее время принятия решения банком по онлайн-анкете.

- Более 12 тысяч семей при поддержке РНКБ уже улучшили свои жилищные условия и приобрели новые квартиры. Банк активно развивает ипотечное кредитование на Юге России, спрос на него стабилен и в среднесрочной перспективе ипотечный портфель превысит 30 млрд рублей, - говорит председатель Совета директоров РНКБ Михаил Якунин.

РНКБ Банк (ПАО) - системообразующий банк Республики Крым со 100%-ным государственным участием и один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. По всей территории Крыма и Краснодарского края открыто более 220 отделений, установлено более 1200 банкоматов, более 20000 платежных терминалов и более 800 терминалов самообслуживания. РНКБ Банк обслуживает более 2,2 миллиона физических лиц и около 85 тысяч корпоративных клиентов.

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