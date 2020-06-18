2020-06-18T14:26:44+03:00
Происшествия

В Новороссийске воспитательницу детского сада обвиняют в смерти двухлетнего мальчика

В отношении нее возбудили уголовное дело
Галина КОПЫЛОВА
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Следователи разбираются в случившемсяСледователи разбираются в случившемся
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Жительница Новороссийска попросила воспитателя частного сада присмотреть за двухлетним сыном - нужно было работать и обеспечивать семью. Из-за карантина женщина согласилась взять малыша домой. Но теперь матери придется забирать ребенка из морга.

- Утром воспитатель покормила ребенка, а после завтрака вышла в другую комнату. По возвращению обнаружила ребенка на диване без признаков жизни. Женщина незамедлительно вызвала скорую помощь. Но проведенные врачами реанимационные мероприятия не помогли, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Медики констатировали смерть. Сейчас назначены экспертизы, чтобы точно установить от чего умер мальчик. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, также проверку проводит и прокуратура.

- В ходе проверки будет дана оценка причинам и условиям, способствовавшим смерти, в том числе качеству ранее оказанной ребенку медицинской помощи, качеству предоставляемых услуг по присмотру за детьми, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры края.

Известно, что семья ребенка по месту жительства характеризуется положительно, на учетах не состоит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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