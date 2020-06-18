2020-06-18T14:52:44+03:00
Происшествия

В Апшеронске 20-летний водитель спровоцировал ДТП

В аварии пострадали два человека
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: отдел пропаганды ГИБДДФото: отдел пропаганды ГИБДД
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ДТП случилось 17 июня около восьми часов вечера на улице Комарова города Апшеронска. По предварительным данным, 20-летний молодой человек на «Форд Фокус» не выбрал безопасную дистанцию и влетел «Ниссан Джук».

- В результате происшествия 22-летняя водитель «Ниссана» и ее 41-летний пассажир были травмированы, им назначено амбулаторное лечение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УГИБДД России по Краснодарскому краю.

Водитель «Форда» с опытом вождения в один год был с признаками опьянения. Но, инспекторы говорят, что парень отказался пройти освидетельствование,.

Сейчас по данному факту проводится проверка, выясняются все причины и обстоятельства случившегося.

Стоит отметить, что на дорогах Краснодарского края 17 июня сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 14 ДТП, в которых 23 человека получили ранения различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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