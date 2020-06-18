Портфель привлеченных средств ВТБ на Кубани превысил 188 млрд рублей

18 Июнь 2020 2020-06-18T15:08:20+03:00

Изменить размер текста: A A

По итогам первого квартала 2020 года ВТБ увеличил объем привлеченных средств физических и юридических лиц в Краснодарском крае на 9% - до 188,4 млрд рублей. Кредитно-документарный портфель банка на Кубани вырос до 148,1 млрд рублей.

За первые три месяца объем привлеченных средств частных клиентов ВТБ вырос на 4,5% и составил 135,6 млрд рублей. Население Краснодара и края активно интересуется инвестиционными продуктами – портфель по этому направлению увеличился на 19,4%, до 37 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель банка в крае на 1 апреля достиг 80,3 млрд рублей (+3%). За январь-март 2020 года ВТБ выдал жителям региона 8,2 млрд рублей заемных средств. Наибольший рост по сравнению с аналогичным периодом 2019 года приходится на ипотеку – 3,6 млрд руб. (+14%) и автокредиты – 800 млн руб. (+5,2%).

ВТБ активно сотрудничает с бизнесом Кубани. За первые три месяца 2020 года кредитно-документарный портфель в сегменте корпоративного бизнеса достиг 67,8 млрд рублей, объем пассивов увеличился на 22%, до 52,8 млрд рублей.

Одним из приоритетных направлений с конца марта в работе ВТБ стала помощь физическим и юридическим лицам, пострадавшим от пандемии коронавируса. В Краснодарское крае оказана поддержка частным клиентам и юридическим лицам на сумму 13,1 млрд рублей.

Банк одобрил кубанцам 9 тыс. заявок по кредитным каникулам на общую сумму 6,1 млрд рублей, из которых 7,4 тыс. заявок (4,4 млрд руб.) — кредиты наличными, 1 тыс. заявок – ипотека (1,4 млрд руб.) и 424 - автокредитование (230 млн рублей). Около 35% всех обращений было реализовано в рамках собственных банковских программ поддержки заемщиков.

Региональному среднему и малому бизнесу предоставлена кредитная помощь более чем на 7 млрд рублей. В рамках госпрограммы кредитования на выплату заработной платы банк заключил с компаниями Кубани 183 соглашения на 635 млн рублей. Воспользоваться этой программой смогли представители сфер общественного питания, искусства и развлечений, грузоперевозок, розничной торговли непродовольственными товарами, стоматологических услуг и другие. Кроме того, в регионе банк реструктурировал кредиты представителями среднего и малого бизнеса на 5,8 млрд рублей как по собственным программам, так и в рамках государственных мер реструктуризации.

С 1 июня ВТБ начал оформление кредитов для бизнеса по новой госпрограмме сохранения занятости под 2% годовых. Кредиты предоставляются в рамках Постановления Правительства РФ № 696. Заемные средства можно направить на выплату заработной платы, расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности или рефинансирование текущих кредитов, полученных в рамках государственных программ поддержки. ВТБ в регионе на текущий момент подписано 188 кредитных соглашений на общую сумму 730 млн руб. В работе находятся еще 188 заявок на сумму более 726 млн руб.

Виктор Тусиков, управляющий банка ВТБ в Краснодарском крае, резюмировал:

- В первом квартале нам удалось показать рост по большинству ключевых направлений банка. Следуя нашей стратегии, где основополагающим фактором является забота о клиентах, банк в текущей ситуации сосредоточил свое внимание на помощи жителям и компаниям региона, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Мы одними из первых внедрили ряд действенных мер, направленных на поддержу предпринимателей и населения края, а также разработали целый комплекс нефинансовых сервисов.