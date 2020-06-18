На Кубани наркоторговцев приговорили к 10 лет колонии

18 Июнь 2020 2020-06-18T16:26:26+03:00

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36-летнюю женщину и 44-летнего мужчину суд в Кропоткине приговорил к длительному сроку тюремного заключения за наркоторговлю в сети. Они наладили сбыт запрещенных веществ в соседние регионы - Адыгею и Ставропольский край, а также фасовали их на дому.

- Через сеть «Интернет» доводили до потенциальных покупателей сведения о местах тайниковых закладок, вели отчет о работе, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе Краснодарского краевого суда. - При задержании сотрудниками полиции в гараже подсудимых были обнаружены и изъяты фасовочные материалы, весы, изолента, а также наркотическое вещество N-метилэфедрон общей массой 174 грамма.

В процессе подсудимые полностью признали свою вину. А суд счел это смягчающим обстоятельством и назначил обоим по 10 лет колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU