2020-06-18T16:26:26+03:00
Происшествия

На Кубани наркоторговцев приговорили к 10 лет колонии

Они работали через Интернет
Ева МУР@kp_kuban
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Суд учел смягчающие обстоятельстваСуд учел смягчающие обстоятельстваФото: Алексей БУЛАТОВ
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36-летнюю женщину и 44-летнего мужчину суд в Кропоткине приговорил к длительному сроку тюремного заключения за наркоторговлю в сети. Они наладили сбыт запрещенных веществ в соседние регионы - Адыгею и Ставропольский край, а также фасовали их на дому.

- Через сеть «Интернет» доводили до потенциальных покупателей сведения о местах тайниковых закладок, вели отчет о работе, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе Краснодарского краевого суда. - При задержании сотрудниками полиции в гараже подсудимых были обнаружены и изъяты фасовочные материалы, весы, изолента, а также наркотическое вещество N-метилэфедрон общей массой 174 грамма.

В процессе подсудимые полностью признали свою вину. А суд счел это смягчающим обстоятельством и назначил обоим по 10 лет колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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