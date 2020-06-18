Парад Победы в Новороссийске пройдет без зрителей

18 Июнь 2020 2020-06-18T17:00:44+03:00

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Экипажи штурмовой авиации готовятся показать высший пилотаж. Правда, Парад Победы 2020 пройдет без зрителей. Увидеть трансляцию торжественного шествия можно будет в эфире городского и краевого телевидения.

Ранее в городе-герое пролет винтокрылых машин уже проходил - вертолеты взмыли в небо 9 мая. Но из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, полноценного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне не было. Его перенесли на 24 июня. Именно в этот в 1945 году состоялся легендарный парад победителей.

– Это очень символичная дата и мы гордимся, что на территории Новороссийска пройдет военный парад, - сказал вице-губернатор Сергей Пуликовский. - Все мероприятия будут проходить с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Как стало известно, военный парад пройдет только в городе-герое Новороссийске. Участвовать в шествии будут более тысячи военнослужащих.

ИСТОЧНИК KP.RU