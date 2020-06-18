2020-06-18T17:00:44+03:00
Общество

Парад Победы в Новороссийске пройдет без зрителей

Торжества к 75-летию исторического события состоятся 24 июня
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
Воздушный Парад Победы в Новороссийске пройдет 24 июня.Воздушный Парад Победы в Новороссийске пройдет 24 июня.
Изменить размер текста:

Экипажи штурмовой авиации готовятся показать высший пилотаж. Правда, Парад Победы 2020 пройдет без зрителей. Увидеть трансляцию торжественного шествия можно будет в эфире городского и краевого телевидения.

Ранее в городе-герое пролет винтокрылых машин уже проходил - вертолеты взмыли в небо 9 мая. Но из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, полноценного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне не было. Его перенесли на 24 июня. Именно в этот в 1945 году состоялся легендарный парад победителей.

– Это очень символичная дата и мы гордимся, что на территории Новороссийска пройдет военный парад, - сказал вице-губернатор Сергей Пуликовский. - Все мероприятия будут проходить с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Как стало известно, военный парад пройдет только в городе-герое Новороссийске. Участвовать в шествии будут более тысячи военнослужащих.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24