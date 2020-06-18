«Наши выпускники всегда находят престижную и интересную работу»

18 Июнь 2020 2020-06-18T17:46:03+03:00

С 15 июня в Сочинском государственном университете начался прием заявлений от абитуриентов, желающих поступить на учебу в вуз

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На факультете экономики и процессов управления будущим студентам предлагается освоение таких специальностей, как "Экономика и управление предприятием", "Бухгалтерский учет, аудит и финансовая безопасность", "Государственная и муниципальная служба", "Менеджмент организации", "Финансовое управление бизнесом", "Товароведение и экспертиза товаров в таможенной деятельности", "Экономическая безопасность" и другие. В этом году появилась новая специальность - "Таможенное дело".

- Выпускники факультета экономики и процессов управления Сочинского государственного университета всегда востребованы на российском рынке труда. Они работают руководителями, главными бухгалтерами, экономистами, менеджерами коммерческих предприятий и банков, специалистами муниципальных и государственных органов управления, инспекторами налоговых служб. Финансовая грамотность и высокое качество образования являются залогом их успешной карьеры, - подчеркивает декан факультета экономики и процессов управления, кандидат экономических наук Елена Воробей.

Фото: пресс-служба СГУ.

Почему же так высок спрос на выпускников факультета экономики и процессов управления? У них хорошие теоретические знания, среди преподавателей на факультете 7 докторов и 30 кандидатов наук. Многие лекции студентам читают руководители и главные бухгалтера успешных сочинских предприятий - аудиторская компания "Паритет", сотрудники банков "ВТБ", "Сбербанк", "Зенит", "Инвест-кредит", "Газпромбанк", "Почта-банк". Все они присматривают среди студентов будущих сотрудников для своих организаций. Начиная со второго курса, студенты начинают проходить практику на различных предприятиях, где часто получают предложения заключить трудовой договор и устроиться на работу.

- Мне довелось изучать основы муниципального и государственного управления на факультете экономики и процессов управления Сочинского государственного университета. Полученные знания помогают сейчас руководить одним из крупнейших спортивных комплексов страны, - написал на своей страничке в социальных сетях директор олимпийского стадиона "Фишт" Вениамин Богомолов.

- Учеба на факультете экономики и процессов управления Сочинского государственного университета была очень интересной и качественной. Хочется поблагодарить преподавателей за прочные знания, которые сейчас позволяют решать самые сложные проблемы, - это мнение генерального директора сочинского гранд-отеля "Жемчужина" Светланы Ермиловой.

Есть у студентов и выпускников факультета экономики и процессов управления и еще одно преимущество. Полученные в студенческие годы знания помогают отлично ориентироваться в современной жизни со всеми ее финансами, кредитами и налогами. У выпускников факультета, всегда обеспеченных престижной работой, бывает порядок и с собственными доходами.