2020-06-18T17:53:28+03:00
Общество

В Законодательном Собрании рассмотрели вопросы подготовки к «Агротуру-2020»

Первоначально выставка должна была состояться в мае текущего года
Владимир ПАВЛОВ
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Фото: www.kubzsk.ruФото: www.kubzsk.ru
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Заседание провёл вице-спикер ЗСК Сергей Усенко. Участие в нём приняли депутаты кубанского парламента Александр Джеус, Андрей Булдин, Сергей Орлов и Юлия Алешкевич, представители региональных министерств и департаментов.

«Агротур» ежегодно проводится под эгидой Законодательного Собрания края, привлекает не только кубанцев, но и гостей региона. Председатель ЗСК Юрий Бурлачко ранее отмечал значимость краевой выставки. По его словам, она позволяет ещё глубже узнать традиции, обычаи и достопримечательности Кубани. Первоначально выставка должна была состояться в мае текущего года, но в связи с введенными в регионе ограничительными мерами проведение мероприятия было перенесено. «Предлагаю сосредоточиться на тех особенностях, которые мы ожидаем из-за того, что произошел перенос мероприятия на август. Возможно, что в связи с этим появятся какие-то вещи, которые ранее не были нами предусмотрены. Однако существенно менять формат не планируется», –сказал Сергей Усенко. Как рассказали основные докладчики – замминистра культуры Григорий Жуков и замминистра курортов, туризма и олимпийского наследия Лолита Авдеева – началась активная подготовка к проведению выставки.

Планируется, что она будет идти в течение дня в двадцатых числах августа. В ближайшее время решится вопрос о точном дате и месте.

На «Агротуре» будут представлены изделия народных мастеров из всех городов и районов края. Особое место займёт презентация объектов агротуризма. Весь день работа ярмарки будет сопровождаться выступлениями творческих коллективов Кубани. Также в рамках выставки должно состояться награждение лучших народных умельцев, победителей краевого конкурса на лучший объект сельского (аграрного) туризма, проводимого под эгидой Законодательного Собрания региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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