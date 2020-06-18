2020-06-18T18:11:57+03:00
Происшествия

На Кавказе ищут пропавших детей из Краснодарского края

11-летняя Ксюша и 6-летний Паша пропали три дня назад
Ева МУР@kp_kuban
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Ксюща и Паша Прядкины. Фото: МВД по КЧРКсюща и Паша Прядкины. Фото: МВД по КЧР
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В Карачаево-Черкесии сотни добровольцев и спасатели ищут пропавших Ксюшу и Пашу Прядкиных из Краснодарского края. 11-летняя девочка и ее 6-летний брат не вернулись с прогулки. Они отправились около полудня 16 июня, взяв с собой мобильный телефон. Но он перестал отвечать.

Мать пропавших детей заявила в полицию о пропаже в течение считанных часов, но найти их до сих пор не удается, сообщает "КП - Северный Кавказ".

По тревоге подняты все силы и средства экстренных служб, проверяют местность уже около 500 человек. Но пока поиски не принесли результатов.

Если вам что либо известно о местонахождении детей, сообщите по телефонам: 8(87873) 51-7-02 или в любой отдел полиции по номеру 02, по сотовой связи – 102, либо иным удобным способом.

Известно, что дети с матерью прописаны в Отрадненском районе Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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