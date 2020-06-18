2020-06-18T18:29:01+03:00
Общество

Черепаха-откопаха: ученые нашли панцирь, которому 8 миллионов лет

Удивлены даже палеонтологи
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: управление по информполитике ПСКФото: управление по информполитике ПСК
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Ученые из Ставрополя нашли панцирь черепахи, жившей 8 миллионов лет назад. Брюшной щит доисторического млекопитающего был обнаружен во время их производственной практики близ села Бешпагир.

- Авторами открытия стали завкафедрой геофизических методов поисков и разведки месторождений полезных ископаемых Северо-Кавказского федерального университета Абдул-Гапур Керимов и его коллега-доцент Евгений Соколенко. Также в исследованиях участвовал палеонтолог Михаил Шерстюков, - сообщает "КП" - Северный Кавказ".

Известно, что сохранится останкам животного удалось благодаря песчаному грунту. Он как будто запечатал панцирь и сохранил его до наших времен. Уже сейчас ученые называет артефакт уникальной находкой. Сохранился даже панцирный узор.

Она будет хранится в Ставропольском музее-заповеднике. Но столичные палеонтологи уже заинтересовались экспонатом. Вероятнее всего, исследования в этой местности продолжатся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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