Черепаха-откопаха: ученые нашли панцирь, которому 8 миллионов лет
Ученые из Ставрополя нашли панцирь черепахи, жившей 8 миллионов лет назад. Брюшной щит доисторического млекопитающего был обнаружен во время их производственной практики близ села Бешпагир.
- Авторами открытия стали завкафедрой геофизических методов поисков и разведки месторождений полезных ископаемых Северо-Кавказского федерального университета Абдул-Гапур Керимов и его коллега-доцент Евгений Соколенко. Также в исследованиях участвовал палеонтолог Михаил Шерстюков, - сообщает "КП" - Северный Кавказ".
Известно, что сохранится останкам животного удалось благодаря песчаному грунту. Он как будто запечатал панцирь и сохранил его до наших времен. Уже сейчас ученые называет артефакт уникальной находкой. Сохранился даже панцирный узор.
Она будет хранится в Ставропольском музее-заповеднике. Но столичные палеонтологи уже заинтересовались экспонатом. Вероятнее всего, исследования в этой местности продолжатся.
ИСТОЧНИК KP.RU