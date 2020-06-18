2020-06-18T18:49:02+03:00
Общество

МТС поможет болельщикам посетить матч, не выходя из дома

Абоненты МТС смогут вести онлайн-трансляции со стадиона «Краснодар»
Екатерина Мишина
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Теперь скоростной интернет стал доступен всем посетителям знаменитого спортивного парка краевой столицы.

МТС развернула скоростные сети третьего и четвертого поколений связи внутри стадиона «Краснодар» - одного из самых известных стадионов мира, завоевавших популярность после Чемпионата мира по футболу. Благодаря новым технологиям пользоваться скоростным интернетом во время матчей смогут одновременно около 35 000 болельщиков.

Необычная архитектура спортивного объекта заставила специалистов компании поломать голову, чтобы обеспечить качественную связь. Специалистам пришлось разработать принципиально новое техническое решение непосредственно внутри стадиона. Так, доступ к скоростному интернету обеспечивают оптические базовые станций 3G/4G c высокой пропускной способностью, расположенные под куполом объекта. Качество связи и скорость интернета позволяют не только звонить во время масштабных спортивных мероприятий, но и обмениваться сообщениями в мессенджерах, в том числе видео, а также выходить в прямые эфиры онлайн.

Кстати, возможность пользоваться высокоскоростным интернетом стала настоящим подарком для болельщиков в период самоизоляции. По новым правилам присутствовать на стадионе сможет лишь ограниченное число любителей спорта. Однако, благодаря скоростному интернету, они смогут вести прямые трансляции и делиться лучшими моментами матчей в мессенджерах и социальных сетях с теми, кто не смог присутствовать на игре.

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