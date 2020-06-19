2020-06-19T08:36:32+03:00
Звезды

В музыкальную школу Армавира купили компьютеры и литературу

Еще планируется приобрести музыкальные инструменты
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Краснодарском крае активно реализовывается национальный проект «Культура». В музыкальные школы закупают инструменты и технику, в Домах культуры делают капитальные ремонты и оснащают необходимой аппаратурой.

Музыкальная школа Армавира тоже участвует в этой программе. Поэтому в учреждение уже поступили новые компьютеры и учебная литература.

– Детская музыкальная школа уже получила 629 экземпляров учебной литературы, 2 моноблока и 3 ноутбука. Новая техника и учебные пособия помогут раскрыть творческий потенциал детей, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

До нового учебного года в музыкальную школу еще завезут музыкальные инструменты и интерактивное оборудование. Всего на учреждение выделено 3,9 млн рублей.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в 2020 году на Кубани проведут капремонт в 11 домах культуры, а также оснастят необходимым оборудованием 23 детские музыкальные и школы искусств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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