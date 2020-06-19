2020-06-19T08:48:43+03:00
Общество

На Кубани приставы арестовали УАЗик за долг в 10 млн рублей

Возможно, машина уйдет с молотка
Галина КОПЫЛОВА
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Фото пресс-службы УФССП России по Краснодарскому краюФото пресс-службы УФССП России по Краснодарскому краю
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Руководитель организации ООО «Хорошее дело», которая находится в Краснодаре, несколько лет не платил налоги. У мужчины образовалась большая задолженность – около 10 миллионов рублей. Налоговый орган обратился в суд. Теперь приставы принимают все меры, чтобы взыскать деньги с предпринимателя.

Судебные приставы проверили, что находится в собственности бизнесмена и нашли пока только внедорожник.

- Судебным приставом было возбуждено сводное исполнительное производство. При получении ответов из регистрирующих органов выявили наличие в собственности должника внедорожника российского производства, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Пристав-исполнитель арестовал УАЗ Hunter. Сейчас автомобиль находится на спецстоянке. Если в ближайшее время мужчина не погасит налоги, машина будет реализована в счет долга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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