19 Июнь 2020 2020-06-19T12:42:32+03:00

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Прямо сейчас, как сообщают жители черноморских курортов, над городами повис необычный круг огромного размера, внутри которого находится солнце. Но – нет, это не затмение и не конец света.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/785848" frameborder="0"></iframe> Над Кубанью повисло гало.Видео: соцсети.

Подобное явление называется «гало». При определенных условиях солнечные лучи преломляются в атмосфере, что вызывает различные оптические иллюзии. Их видно с Земли невооруженным глазом. Так, запечатлеть яркий круг смогли уже жители Геленджика и Новороссийска.

Гало, по словам астрономов, на Кубани - не редкость. Наблюдать его в небе можно в любое время года независимо от времени суток. Зимой это природное явление происходит гораздо чаще, а вот летом - только раз в несколько лет. Последний раз, кстати, это было в 2016 году.

Что же предвещает солнечное гало? Специалисты говорят, что оно сигнализирует о приближении теплого атмосферного фронта. Иными словами - скоро регион зальют дожди.

Гало над администрацией Геленджика.

ИСТОЧНИК KP.RU