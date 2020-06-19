Над Кубанью повисло гало
Прямо сейчас, как сообщают жители черноморских курортов, над городами повис необычный круг огромного размера, внутри которого находится солнце. Но – нет, это не затмение и не конец света.
Над Кубанью повисло гало.Видео: соцсети.
Подобное явление называется «гало». При определенных условиях солнечные лучи преломляются в атмосфере, что вызывает различные оптические иллюзии. Их видно с Земли невооруженным глазом. Так, запечатлеть яркий круг смогли уже жители Геленджика и Новороссийска.
Гало, по словам астрономов, на Кубани - не редкость. Наблюдать его в небе можно в любое время года независимо от времени суток. Зимой это природное явление происходит гораздо чаще, а вот летом - только раз в несколько лет. Последний раз, кстати, это было в 2016 году.
Что же предвещает солнечное гало? Специалисты говорят, что оно сигнализирует о приближении теплого атмосферного фронта. Иными словами - скоро регион зальют дожди.
Гало над администрацией Геленджика.
ИСТОЧНИК KP.RU