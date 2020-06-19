2020-06-19T12:42:32+03:00
Общество

Над Кубанью повисло гало

Природное явление сигнализирует о приближении теплого атмосферного фронта
Виталий КАРНАУХ
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Гало в Геленджике.Гало в Геленджике.
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Прямо сейчас, как сообщают жители черноморских курортов, над городами повис необычный круг огромного размера, внутри которого находится солнце. Но – нет, это не затмение и не конец света.

Над Кубанью повисло гало.Видео: соцсети.

Подобное явление называется «гало». При определенных условиях солнечные лучи преломляются в атмосфере, что вызывает различные оптические иллюзии. Их видно с Земли невооруженным глазом. Так, запечатлеть яркий круг смогли уже жители Геленджика и Новороссийска.

Гало, по словам астрономов, на Кубани - не редкость. Наблюдать его в небе можно в любое время года независимо от времени суток. Зимой это природное явление происходит гораздо чаще, а вот летом - только раз в несколько лет. Последний раз, кстати, это было в 2016 году.

Что же предвещает солнечное гало? Специалисты говорят, что оно сигнализирует о приближении теплого атмосферного фронта. Иными словами - скоро регион зальют дожди.

Гало над администрацией Геленджика.

Гало над администрацией Геленджика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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