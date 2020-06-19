Убил, собрал вещи и спокойно ушел: в Адыгее пьянка закончилась поножовщиной

19 Июнь 2020 2020-06-19T13:36:19+03:00

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Как выяснили следователи СКР по Республике Адыгея, два дня назад в доме на улице Гиагинской, что в поселке Гончарка Гиагинского района, произошло страшное убийство.

В доме проживала 37-летняя женщина с тремя детьми и матерью. Вечером 17 июня у них было небольшое застолье: собрались близкие подруги и 42-летний мужчина. На столе стояло значительное количество алкоголя, многие бутылки уже были пусты. Между хозяйкой дома и приглашенным мужчиной возник конфликт, при ссоре гость взял кухонный нож и ударил им оппонентку три раза в грудь. Затем собрал свои вещи и со спокойной душой покинул вечеринку.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Адыгее, одна из подруг вызвала медиков и правоохранителей. Но спасать женщину уже было поздно, она умерла на месте от полученных ран.

Следователи и полицейские разыскали и задержали убийцу. Им оказался житель кубанского города Белореченска.

- В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы и установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - заявили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU