На Кубани и в Адыгее разыскивается мальчик с пятном на ягодице, сбежавший из Тулуна в 2005 году

19 Июнь 2020 2020-06-19T14:25:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Следственного комитета не теряют надежды на то, что им удастся разыскать 30-летнего мужчину, который пропал пятнадцать лет назад. Из материалов уголовного дела известно, что Александр Осинский 22 октября 2005 года вышел из своего дома, что стоит на улице Льва Толстого в городе Тулуне Иркутской области. И больше не объявлялся. Прошло уже 15 лет, но до сих пор его след не найден, а место нахождения не установлено. Следствие предполагает, что его могли убить, потому и возбудили уголовное дело по 105 статье УК.

Как сообщается в СУ СК по Адыгее, Осинскому Александру Валерьевичу в день исчезновения было 14 лет, он родился 6 декабря 1990 года.

Из особых примет родственники выделили худощавое телосложение, бледное лицо овальной формы, темно-русые волосы и карие глаза. Кроме того, на правой ягодице у Александра находится пятно дугообразной формы.

В момент исчезновения на нем была камуфлированная куртка, зелено-коричневые брюки и вязаный свитер.

Гражданам, что-либо знающим о месте его нахождения, просьба обратиться в следственное управление СК России по Иркутской области по телефонам 8-914-881-12-31 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU