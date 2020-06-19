2020-06-19T16:17:30+03:00
Общество

В СГУ возобновляется набор на специальность «ландшафтная архитектура»

Специалисты Центра будут вести профильные предметы, делясь своим опытом и знакомя студентов с тайнами специальности
Иван Егоров
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Фото: пресс-служба СГУ.Фото: пресс-служба СГУ.
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При поддержке Субтропического научного центра РАН в Сочинском государственном университете в 2020 году возобновляется набор на специальность «Ландшафтная архитектура». Специалисты Центра будут вести профильные предметы, делясь своим опытом и знакомя студентов с тайнами специальности. Образовательная программа построена таким образом, чтобы максимально погрузить студентов в традиции школы ландшафтной архитектуры Сергея Ильича Венчагова – известнейшего ландшафтного архитектора, благодаря которому Сочи имеет свой, неповторимы стиль, а также школы южной дендрологии и южного декоративного садоводства, которые активно развивал доктор биологических наук Юрий Николаевич Карпун.

В период с 2001 по 2013 годы, в Сочинском государственном университете обучали студентов по специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство». Было выпущено 9 курсов (около 200 студентов) и мы гордимся своими выпускниками!

Сегодня выпускники кафедры ландшафтного строительства Сочинского государственного университета – успешные, состоявшиеся специалисты. Они строят свою профессиональную карьеру:

– в Субтропическом научном центре РАН (некоторые из них уже стали кандидатами наук!!!),

– в администрации города Сочи (в том числе и на руководящих должностях),

– в организациях санаторно-курортной сферы (например, в санаториях «Родина», «Редиссон Лазурная», «Известия», «Белые ночи», «АкваЛоо», в курортном районе Имеретинский, на курорте «Роза Хутор»).

Наши выпускники создали свои садовые центры (например, «Зеленый город»), ландшафтные бюро, фирмы по озеленению и благоустройству, успешно работают как флористы (Букет-Холл, Juicy Flowers), питомниководы (питомник декоративных растений в Головинке), специалисты по защите растений (Субтропический научный центр РАН и Сочинский отдел Россельхозцентра), специалисты по монтажу поливочных систем, педагоги среднего специального образования.

Выпускники СГУ предыдущих лет с радостью и энтузиазмом поддерживают открытие новой специальности и предлагают свои организации как базу для практики студентов, а некоторые из них – вошли в педагогический состав.

Условия поступления: Вступительные испытания по результатам ЕГЭ – Русский язык, Математика (профильный уровень), Биология. Очная форма обучения (ОФО). Срок обучения – 4 года.

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