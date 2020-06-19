В Сочи автомобиль сорвался с дороги и упал с горы, застряв в дереве

19 Июнь 2020 2020-06-19T16:29:27+03:00

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Страшное ЧП, едва не закончившееся трагедией, случилось днем 19 июня. 40-летний житель Адлера ехал по дороге близ села Ореховка. Чтобы разъехаться со встречным автомобилем, водитель прижался к краю дороги. Но, как оказалось, этот маневр едва не стоил жизни автомобилисту. Машина начала соскальзывать и скатываться вниз по склону. Но мужчина просто так не сдавался, а предпринял попытки «рвануть». Но стало только хуже, авто уверенно продолжило сползать еще ниже.

Единственным спасением оказалось дерево, столкнувшись с которым машина застряла и остановилась, а водитель остался цел.

- На место ЧП прибыли спасатели отряда МЧС России. К этому времени мужчина уже выбрался из автомобиля и ждал их приезда. Легкие ушибы и царапины медик отряда оказала доврачебную помощь, обработав раны. От госпитализации пострадавший отказался, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ЮРПО МЧС России.

После того, как спасатели разобрались со здоровьем пострадавшего, на место ЧП вызвали сотрудников ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU