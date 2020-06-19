2020-06-19T17:10:02+03:00
Общество

Первый благотворительный музыкальный онлайн-фестиваль пройдет в Краснодаре

Иван Егоров
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Фото: ONLINEFEST.Фото: ONLINEFEST.
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Впервые на юге России пройдет музыкальный онлайн-фестиваль ONLINEFEST. Трансляция его состоится 22 – 23 июня.

Это уникальный проект¸ организованный представителями event-индустрии города в поддержку фонда «Край Добра». Все собранные средства перечислят на лечение детей с нарушениями слуха.

В фестивале примут участие более 20 популярных музыкальных групп региона: «Бакс Банни», «Лейла», «Беспризорники», «Дикие» и другие. Специальный гость – PLC.

Трансляция онлайн-концерта будет организована на видео-хостинге YouTube, в официальном сообществе фестиваля ВКонтакте и на портале GEO.PRO, УСделать доброе дело зрители фестиваля смогут и после окончания трансляции – активная ссылка для пожертвований подопечным фонда будет активная на сайте фестиваля еще в течение месяца.

- Мы благодарим организаторов фестиваля, его участников, партнеров и, конечно, зрителей, которые в такое непростое время находят возможность помогать больныим детям. Этот проект объединяет не только людей творческих, но и милосердныъх, которые, несмотря на все трудности сегодняшнего дня, проявили доброту и сбольшим рвением деолают этот проект, чтобы привлечь внимание к судьбам детей, которые лишены возможности слышать, - отметила руководитель благотворительного фонда помощи детям «Край Добра» Яна Сторожук.

Помимо известных музыкантов, фестиваль поддерживают медиа-персоны Краснодара: Андрей Трегубов (актер и шоумен), Армине Курдоглян (режиссер, ведущая, организатор мероприятий), Светлана Листова (актриса телеканала ТНТ), Ангелина Стипиди (общественный деятель.

Ведущая фестиваля – первая ведущая онлайн викторины «Клевер» творческой лаборатории Ивана Урганта и «Вконтакте», Лучшая ведущая России по версии WA Russia 19 Натали Веда.

Организаторы ONLINEFEST - event-агентство «Креативная группа МЯТА» и Группа компаний DjStudio.Ru.

Генеральные партнеры мероприятия: благотворительный фонд помощи детям «Край Добра», медиахолдинг «Комсомольская правда», сеть музыкальных магазиновBEATSOUND, рекламно-коммуникационная группа MEDIATRON.

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