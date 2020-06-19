Кубанские медики получили новое оборудование для борьбы с онкологией

19 Июнь 2020 2020-06-19T17:14:04+03:00

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Кубанские больницы, в которых лечат больных онкологией, получили новое оборудование. На аппаратуру в ККБ № 2 города Краснодара и еще три онкодиспансера в разных районах региона потратили около 14 млн рублей.

Отмечается, что оборудование было закуплено в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».

– В Краевую клиническую больницу № 2 доставили эндовидеоскопический комплекс для выполнения урологических операций. Три универсальные системы ультразвуковой визуализации поступили в онкодиспансеры Сочи, Новороссийска и Ейска, – рассказали в кубанском министерстве здравоохранения.

Стоит отметить, что минувшей весной в кубанские медучреждения также поступило оборудование для борьбы с онкологическими заболеваниями. Две больницы и два онкодиспансера дооснастили шестнадцатью единицами оборудования на общую сумму 45 млн рублей.

К слову, общая сумма, которая будет потрачена по нацпроекту на Кубани в этом году – 7 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU