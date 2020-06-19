СК «ЮгСтройИмпериал» начал строительство нового детского сада

19 Июнь 2020 2020-06-19T17:22:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Масштабный проект возводит лидирующий застройщик по объемам строительства в Краснодарском крае * — «ЮгСтройИмпериал». В церемонии закладки первого камня приняли участие бенефициар СК «ЮгСтройИмпериал» Николай Амосов и глава Краснодара Евгений Первышов.

- «ЮгСтройИмпериал» давно взял курс на комплексное освоение территорий. Здесь будет 3 детских сада, до конца года мы начнём строить школу на 1500 мест. Уже сейчас началось строительство большого семейного парка отдыха на 6 гектарах земли. В целом, социальные объекты займут около трети всей территории «Родных просторов», - сказал бенефициар строительной компании Николай Андреевич.

Администрация Краснодара поддерживает концепцию строительства в соответствии с нововведениями генплана Краснодара 2020.

- Сегодня мы дали старт строительству детского сада на 250 мест. Это именно тот комплексный подход к застройке, которого мы добиваемся от всех компаний. Новый микрорайон возводят как раз по тем требованиям развития Краснодара, которые установил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Многоквартирные дома здесь строят одномоментно с социальными объектами, - отметил Евгений Первышов.

Представители застройщика презентовали макет комплексной застройки микрорайона. После Станислав Николенко вместе с Евгением Первышовым прикрутили к первому камню нового детского сада «Веснушки» памятную табличку.

Новый детсад возводят на участке площадью около 9 тыс. кв м на пересечении ул. Природной и ул. Светлой. Работы планируют завершить во втором полугодии 2021 г.

В здании разместят: - медицинский и процедурный кабинеты;

- пищеблок;

- кабинеты психолога и логопеда;

- залы для занятий физкультурой и музыкальных занятий.

На прилегающей территории оборудуют:

- 2 игровые площадки для детей от 1,5 до 3 лет; - 10 игровых площадок для детей от 3 до 7 лет; - спортивное ядро площадью 280 кв. м.

На территории микрорайона «Родные Просторы» планируют создать социальный кластер, уже стартовало благоустройство парка вдоль ул. Светлой площадью 6 га.

— Это будет авторский современный парк, который рассчитан сразу на два посёлка - Знаменский и Новознаменский. Рассчитываем, что он станет визитной карточкой этой части пригорода Краснодара, - комментирует председатель совета директоров СК «ЮгСтройИмепериал» Станислав Николенко.

Концепция нового микрорайона - «пешеходный город». Базовый принцип — собственная полноценная инфраструктура, её пешая доступность, минимальное присутствие частного транспорта, широкие тротуары и тенистые аллеи, велодорожки длиной около 3 км вокруг микрорайона.

Общая площадь микрорайона - 35 га. Сейчас уже возводятся 6 из 30 литеров. 2 многоквартирных дома сдадут в эксплуатацию в 2021 г.

Первый дольщик микрорайона «Родные Просторы» Антон Шубин вместе с главой краевого центра и бенефициаром компании «ЮгСтройИмпериал» принял участие в церемонии начала строительства дошкольного учреждения и оставил символичный отпечаток ладони на холсте.

- Новый детский садик, новая школа, парк - здесь будут решаться судьбы тысяч людей. Это вдохновляет, — сказал Антон Шубин, чья дочь пойдет именно в этот детский сад после окончания строительства.

* по данным в ЕРЗ