Энергетики Сочинского филиала отремонтировали 230 километров высоковольтных линий

19 Июнь 2020 2020-06-19T17:51:34+03:00

Это лишь часть масштабной программы по ремонту энергообъектов

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Масштабный ремонт высоковольтных линий электропередачи ведется в курортных районах Краснодарского края. С начала года специалисты Сочинского филиала «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») отремонтировали 234 км (ЛЭП). Чтобы избежать повреждений высоковольтных линий от физических повреждений, энергетики также расчистили от деревьев и кустарников около 330 га охранных зон вдоль трасс.

Это лишь часть годовой мероприятий ремонтной программы, которая призвана обеспечить дополнительную надежность электроснабжения популярных курортных зон в Сочи и Туапсинском районе.

В ходе ремонтных работ энергетики провели перетяжку проводов, окрасили и заменили опоры ЛЭП и их фундаменты, установили современную арматуру. В общей сложности специалисты компании заменили свыше 2300 изоляторов и почти 300 опор.

Ремонт оборудования на сочинских энергообъектах продолжается и по сей день. На питающих центрах 110 кВ «Пасечная» и «Адлер» завершено обслуживание силовых трансформаторов. Помимо этого специалисты компании отремонтировали оборудование на 96 подстанциях распределительной сети.

Исправность оборудования постоянно контролируется энергетиками. Так, в Сочинском филиале специалисты контролируют исправность энергообъектов методом тепловизионного контроля, проводят диагностику оборудования, организовали техобслуживание. Чтобы обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии в разгар сезона, в Сочинском филиале продолжается формирование аварийного запаса и подготовка транспорта, проводятся тренировки для штатного персонала.

Чтобы исключить возможность распространения коронавируса, все мероприятия в компании проходят при строгом соблюдении требований санитарно-эпидемиологической безопасности.