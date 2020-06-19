82-летний венный катер, поднятый со дна моря во время строительства Крымского моста, обосновался в Геленджике
Как удалось выяснить «Комсомолке», военный катер БК-73, который обнаружили на дне Керченского пролива во время строительства Крымского моста, специалистам удалось полностью восстановить. Реставрацией занимались Александр Ёлкин и энтузиасты из Морского поисково-исследовательского центра.
В частности, четыре года части катера ремонтировали в Тольятти на судоремонтном заводе. Там создали его реплику, оттуда к Геленджику судно добралось своим ходом, преодолев около 2,5 тысячи километров по водам морей и океанов.
БК-73 затонул в ноябре 1943 года во время Керченско-Эльтигенской операции. В 2014 году его подняли со дна Черного моря. К слову, теперь этот музей на плаву будет частью военной экспозиции историко-краеведческого музея. Пушки и пулеметы, снаряды, вещи экипажа – все это в скором времени будет доступно всем, кто захочет посетить военный катер.
Фото мэрии Геленджика.
ИСТОЧНИК KP.RU