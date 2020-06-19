В военном инновационном техополисе «Эра» прошла научная конференция

19 Июнь 2020 2020-06-19T21:21:15+03:00

В мероприятии приняли участие более 150 человек

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Вторая по счету Всероссийская научно-техническая конференция «Состояние и перспективы развития науки по направлению «АСУ и IТ-системы» прошла в онлайн-формате. В ней приняли участие более 150 человек.

В ходе мероприятия ученые и специалисты из военной области рассмотрели вопросы развития автоматических систем управления, а также информационных систем. Кроме того, участники конференции уделили внимание подготовке специалистов связи в интересах Министерства обороны России.

- Большое внимание на конференции было уделено практическим наработкам. Например, в ходе мероприятия использовались специальные мобильные приложения, которые были разработаны в лабораториях технополиса для удаленных абонентов по защищенным каналам связи, - отмечают в департаменте информации и массовых коммуникаций минобороны.

Участники мероприятия – молодые специалисты из военных учреждений страны – рассказали о разработках в области мобильной связи. Так, они рассказали о создании чат-ботов, которые уже нашли применение на сайте технополиса.

В департаменте также отметили, что всего было заслушано более тридцати докладов, некоторые из них разработчики посвятили моделированию и искусственному интеллекту.

В конце онлайн-встречи руководитель технополиса «ЭРА» генерал-лейтенант Владимир Ивановский рассказал, что в настоящий момент в их учреждении разрабатывается внедрение мультисенсорных технологий. Это, по его мнению, позволит ускорить развитие автоматического управления.

ИСТОЧНИК KP.RU