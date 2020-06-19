В Краснодаре река Кубань унесла 12-летнего мальчика, который решил искупаться
Как стало известно «Комсомольской правде»-Кубань», ЧП произошло еще вечером 18 июня. Краснодарские школьники после получения аттестатов устремились к берегу реки Кубань, что в Юбилейном микрорайоне, чтобы отметить выпускной. Старшие прихватили с собой 12-летнего подростка.
В какой-то момент ребята решили переплыть реку. Двое из них с трудом смогли справиться с сильным течением Кубани, третьего, двенадцатилетнего, бурный поток унес. Около восьми часов вечера о произошедшем сообщили спасателям. Сейчас ведутся поисково-спасательные работы. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС региона, на месте ЧП работали 29 человек и 9 единиц техники. Региональное отделение СК РФ организовало доследственную проверку.
Знакомые унесенного рекой мальчика распространяют в соцсетях ориентировки и просят откликнуться всех, кто что-либо знает о его местонахождении.
ИСТОЧНИК KP.RU
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