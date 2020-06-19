2020-06-19T23:37:27+03:00
Общество

"Сочи" разгромил "молодежку" ФК "Ростов" в домашнем матче

Счет в матче стал рекордным в истории чемпионатов России - 10:1
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
"Сочи" выиграл у "Ростова" с разгромным счетом. Фото Михаил Константинов"Сочи" выиграл у "Ростова" с разгромным счетом. Фото Михаил Константинов
Изменить размер текста:

Матч 23 тура в Сочи между одноименным клубом и молодежным составом "Ростова",вынужденным играть вместо своих старших товарищей,сенсацией ожидаемо не стал.

Однако игра все же не обошлась без неожиданностей- счет открыли именно гости на 1 минуте матча стремительной атакой на ворота сочинцев.

Однако, затем все вошло в предсказуемую колею. "Сочи" быстро отодвинул игру от своей штрафной, да так, что ростовчане, средний возраст которых составлял чуть более 17 лет, крайне редко могли покинуть свою половину поля.

Напротив, почти каждая атака сочинцев становилась результативной. Преимущество хозяев было подавляющим. Александр Кокорин отметился тремя, а Дмитрий Полоз и Антон Заболотный - двумя забитыми мячами.

Обратил на себя внимание и болельщиков, и футбольных специалистов 17-летний вратарь "Ростова" Денис Попов. Если бы не его поразительные сейвы, включая отбитый пенальти, счет мог бы стать куда более разгромным.

Итог встречи - 10:1 в пользу хозяев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Краснодаром обнаружили загадочную находку времен строительства египетских пирамид
"Сочи" разгромил "молодежку" ФК "Ростов" в домашнем матче
В Краснодаре река Кубань унесла 12-летнего мальчика, который решил искупаться
В Сочи на горных курортах возобновили полеты на парапланах и воздушном шаре
В Сочи ожидают резкое увеличение турпотока в день отмены карантина
В военном инновационном техополисе «Эра» прошла научная конференция
82-летний военный катер, поднятый со дна моря во время строительства Крымского моста, обосновался в Геленджике
Энергетики Сочинского филиала отремонтировали 230 километров высоковольтных линий
СК «ЮгСтройИмпериал» начал строительство нового детского сада
Кубанские медики получили новое оборудование для борьбы с онкологией
Первый благотворительный музыкальный онлайн-фестиваль пройдет в Краснодаре
В Сочи автомобиль сорвался с дороги и упал с горы, застряв в дереве
Стал известен состав ФК "Ростов" на игру с "Сочи"
В СГУ возобновляется набор на специальность «ландшафтная архитектура»
Футболисты ФК «Ростов» вылетели на игру в Сочи
На Кубани и в Адыгее разыскивается мальчик с пятном на ягодице, сбежавший из Тулуна в 2005 году
Убил, собрал вещи и спокойно ушел: в Адыгее пьянка закончилась поножовщиной
Умер заслуженный журналист Кубани Вячеслав Смеюха
Клиенты ВТБ в мае увеличили число открытых вкладов на 40%
Над Кубанью повисло гало
После вечеринки на карантине ночной клуб в Геленджике закрыли на два месяца
В Сочи осудили мужчину, который оставил умирать на обочине избитую им сожительницу
Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлится до 6 июля
В поселке Знаменском Краснодара строят новый детский сад
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 19 июня 2020 года: заболели семеро детей
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 19 июня 2020 года увеличилось на 64 человека
Армавирскому заводу, который оказался в кризисной ситуации, нашли заказчиков
Отмена карантина в Краснодаре: откроются 30 торговых центров и 27 отелей
Выборы губернатора Краснодарского края: «Единая Россия» выдвинула Вениамина Кондратьева