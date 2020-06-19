"Сочи" разгромил "молодежку" ФК "Ростов" в домашнем матче

19 Июнь 2020 2020-06-19T23:37:27+03:00

Счет в матче стал рекордным в истории чемпионатов России - 10:1

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Матч 23 тура в Сочи между одноименным клубом и молодежным составом "Ростова",вынужденным играть вместо своих старших товарищей,сенсацией ожидаемо не стал.

Однако игра все же не обошлась без неожиданностей- счет открыли именно гости на 1 минуте матча стремительной атакой на ворота сочинцев.

Однако, затем все вошло в предсказуемую колею. "Сочи" быстро отодвинул игру от своей штрафной, да так, что ростовчане, средний возраст которых составлял чуть более 17 лет, крайне редко могли покинуть свою половину поля.

Напротив, почти каждая атака сочинцев становилась результативной. Преимущество хозяев было подавляющим. Александр Кокорин отметился тремя, а Дмитрий Полоз и Антон Заболотный - двумя забитыми мячами.

Обратил на себя внимание и болельщиков, и футбольных специалистов 17-летний вратарь "Ростова" Денис Попов. Если бы не его поразительные сейвы, включая отбитый пенальти, счет мог бы стать куда более разгромным.

Итог встречи - 10:1 в пользу хозяев.

ИСТОЧНИК KP.RU