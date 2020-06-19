Под Краснодаром обнаружили загадочную находку времен строительства египетских пирамид

19 Июнь 2020 2020-06-19T22:48:01+03:00

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Как сообщила компания-подрядчик, при проведении изыскательных работ на Дальнем Западном обходе кубанской столицы была обнаружена уникальная находка – древнее захоронение. Археологи относят его ко временам III тысячелетия до н.э.

Учены считают, что это не что иное как курган с ритуальным захоронением. Вероятно, там захоронен либо вождь племени, либо иной знатный человек. В ту пору существовала традиция, согласно которой человека такого высокого ранга в загробный мир сопровождали его слуги. Зачастую вместе с ним хоронили и его родственников. Условие того, что в захоронении должны находиться останки нескольких человек, в эпоху бронзового века было обязательным.

В настоящее время археологи все еще исследуют ритуальное погребение, уже обнаружены некоторые предметы, которые подтверждают высокий статус погребенного человека. Так, учеными был найден бронзовый нож, серебряные подвески для головного убора и костяные проколки – их использовали в быту.

ИСТОЧНИК KP.RU