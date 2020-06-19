2020-06-19T22:48:01+03:00
Общество

Под Краснодаром обнаружили загадочную находку времен строительства египетских пирамид

Раскопки ведутся в рамках изыскательных работ при подготовке строительства трассы
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
В настоящее время археологи все еще исследуют ритуальное погребение.В настоящее время археологи все еще исследуют ритуальное погребение.
Изменить размер текста:

Как сообщила компания-подрядчик, при проведении изыскательных работ на Дальнем Западном обходе кубанской столицы была обнаружена уникальная находка – древнее захоронение. Археологи относят его ко временам III тысячелетия до н.э.

Учены считают, что это не что иное как курган с ритуальным захоронением. Вероятно, там захоронен либо вождь племени, либо иной знатный человек. В ту пору существовала традиция, согласно которой человека такого высокого ранга в загробный мир сопровождали его слуги. Зачастую вместе с ним хоронили и его родственников. Условие того, что в захоронении должны находиться останки нескольких человек, в эпоху бронзового века было обязательным.

В настоящее время археологи все еще исследуют ритуальное погребение, уже обнаружены некоторые предметы, которые подтверждают высокий статус погребенного человека. Так, учеными был найден бронзовый нож, серебряные подвески для головного убора и костяные проколки – их использовали в быту.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Краснодаром обнаружили загадочную находку времен строительства египетских пирамид
"Сочи" разгромил "молодежку" ФК "Ростов" в домашнем матче
В Краснодаре река Кубань унесла 12-летнего мальчика, который решил искупаться
В Сочи на горных курортах возобновили полеты на парапланах и воздушном шаре
В Сочи ожидают резкое увеличение турпотока в день отмены карантина
В военном инновационном техополисе «Эра» прошла научная конференция
82-летний военный катер, поднятый со дна моря во время строительства Крымского моста, обосновался в Геленджике
Энергетики Сочинского филиала отремонтировали 230 километров высоковольтных линий
СК «ЮгСтройИмпериал» начал строительство нового детского сада
Кубанские медики получили новое оборудование для борьбы с онкологией
Первый благотворительный музыкальный онлайн-фестиваль пройдет в Краснодаре
В Сочи автомобиль сорвался с дороги и упал с горы, застряв в дереве
Стал известен состав ФК "Ростов" на игру с "Сочи"
В СГУ возобновляется набор на специальность «ландшафтная архитектура»
Футболисты ФК «Ростов» вылетели на игру в Сочи
На Кубани и в Адыгее разыскивается мальчик с пятном на ягодице, сбежавший из Тулуна в 2005 году
Убил, собрал вещи и спокойно ушел: в Адыгее пьянка закончилась поножовщиной
Умер заслуженный журналист Кубани Вячеслав Смеюха
Клиенты ВТБ в мае увеличили число открытых вкладов на 40%
Над Кубанью повисло гало
После вечеринки на карантине ночной клуб в Геленджике закрыли на два месяца
В Сочи осудили мужчину, который оставил умирать на обочине избитую им сожительницу
Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлится до 6 июля
В поселке Знаменском Краснодара строят новый детский сад
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 19 июня 2020 года: заболели семеро детей
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 19 июня 2020 года увеличилось на 64 человека
Армавирскому заводу, который оказался в кризисной ситуации, нашли заказчиков
Отмена карантина в Краснодаре: откроются 30 торговых центров и 27 отелей
Выборы губернатора Краснодарского края: «Единая Россия» выдвинула Вениамина Кондратьева