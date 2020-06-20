Стоимость тура в Краснодарский край составляет 25 тысяч рублей
Краснодарский край возвращается в привычное русло. Уже почти прошел первый месяц лета, поэтому курортная индустрия изголодалась по работе. Постепенно открываются гостиницы, пляж летние кафе. Пребывание в обсерваторе более необязательно.
Возникает вопрос, сколько будет стоить отдых на курортах Краснодарского края в нынешних условиях.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин заявил, что тур вместе с перелетом в среднем обойдется 20-25 тысяч рублей на человека.
- При этом мы наблюдаем и скидки от авиакомпаний до 50%. Самолеты не загружены, гостиницы только начинают продавать места, - заявил Горин.
Аналитики из АТОРа также посчитали, сколько стоит день отдыха в санаториях и гостиницах Краснодарского края.
- Реальный спрос на санаторный отдых в здравницах Краснодарского края в июне упал на 70-80% по сравнению с июнем 2019 года, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе АТОР. – Номер в гостиничном секторе с завтраком обойдется примерно в 1 200 рублей. Санатории же попросят 1 500-1 800 рублей на человека. Однако за эти деньги будет трехразовое питание и процедуры. Средняя же цена санаторного отдыха на двоих в Краснодарском крае 4000-4800 рулей на двоих в сутки с питанием и лечением
ИСТОЧНИК KP.RU
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