На Кубани объявлено экстренное предупреждение на 20 и 21 июня
Очередные выходные встречают кубанцев непогодой. На территории всего Краснодарского края объявлено экстренное предупреждение. Из-за сильных дождей сложно проехать по Шаумянскому перевалу.
21 и 22 июня синоптики прогнозируют ливни и повышение уровня воды в реках. Местами ожидаются грозы, а также порывы ветра до 22 метров в секунду. Возможен град.
Лучше остаться дома. В море также не стоит купаться, особенно, в грозу.
Стоит отметить, что циклон, который пришел в Краснодарский край, задержится и на следующую неделю. Синоптики ожидают залповые ливни, грозы и даже град. В Черном море могут сформироваться смерчи.
Улучшение погоды прогнозируют на 26 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU