2020-06-20T10:23:38+03:00
Общество

На Кубани объявлено экстренное предупреждение на 20 и 21 июня

Синоптики прогнозируют ливни и шквалистый ветер
Владимир ПАВЛОВ
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В море также не стоит купатьсяВ море также не стоит купатьсяФото: Архив "КП"
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Очередные выходные встречают кубанцев непогодой. На территории всего Краснодарского края объявлено экстренное предупреждение. Из-за сильных дождей сложно проехать по Шаумянскому перевалу.

21 и 22 июня синоптики прогнозируют ливни и повышение уровня воды в реках. Местами ожидаются грозы, а также порывы ветра до 22 метров в секунду. Возможен град.

Лучше остаться дома. В море также не стоит купаться, особенно, в грозу.

Стоит отметить, что циклон, который пришел в Краснодарский край, задержится и на следующую неделю. Синоптики ожидают залповые ливни, грозы и даже град. В Черном море могут сформироваться смерчи.

Улучшение погоды прогнозируют на 26 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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