Заболевших коронавирусом на Кубани все меньше: за сутки прирост в 60 человек

20 Июнь 2020 2020-06-20T11:59:09+03:00

В Краснодаре всего пять новых пациентов

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За последний день COVID-19 обнаружен в Краснодарском крае у 60 человек. В Сочи, Динском и Апшеронском районах выявлено по шесть заболевших. в Армавире и Краснодаре таковых по пять.

В Новороссийске, Тихорецком, Лабинском, Курганинском и Щербиновском районах диагностировано о три заболевших. Выселковский, Ейский, Белореческий районы, а также Геленджик показали по два новых случая.

Всего по одному новому пациенту в Усть-Лабинском, Гулькевичском, Темрюкском, Кущевском, Павловском, Крымском, Туапсинском и Красноармейском районах и в Горячем Ключе.

- Общее число заболевших на Кубани составило 5 376 пациентов из них 372 ребенка. Из общего числа стоит отнять 4 145 человек, которые уже выздоровели. За последние сутки избавились от COVID-19 104 человека, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края. – Всего с подозрением на коронавирус обратились 13 501 человек, из них 1 155 детей.

На данный момент под наблюдением врачей в поликлиниках находятся 9 749 человек, среди которых 751 ребенок.

Изолированы сейчас в регионе 565 граждан. За все время работы обсерваторов выявлен 71 зараженный.

ИСТОЧНИК KP.RU