К 1 сентября в Краснодаре 7 перекрестков возле школ оборудуют светофорами

20 Июнь 2020 2020-06-20T13:24:32+03:00

Три из них уже снабжены электронными регулировщиками

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В Краснодаре продолжают развивать дорожную сеть. В планах администрации Краснодара установить светофоры на семи перекрестках возле школ. На трех пересечениях улиц это уже сделано. Электронные регулировщики появились возле школ: № 95, 96, 101. До конца августа современные светофоры оборудуют около школ № № 71, 11, 47 и библиотеки им. Лермонтова.

- До конца 2020 года новые светофоры появятся в совокупности на 22 перекрестках, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе мэрии Краснодара.

Электронные регулировщики движения уже заработали:

- на пересечении проспекта Чекистов и ул. им. 70-летия Октября

- по ул. Кореновской, 39

- на пересечении улиц им. Суворова и Карасунской

К 1 сентября электронные регулировщики появятся на:

- пересечении улиц Солнечной и им. Котлярова

- пересечении улиц им. Героя Аверкиева и им. Героев-Разведчиков

- ул. Восточно-Кругликовскую, 47

- на пересечении улиц им. 40-летия Победы и Юннатов

ИСТОЧНИК KP.RU