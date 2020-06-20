К 1 сентября в Краснодаре 7 перекрестков возле школ оборудуют светофорами
В Краснодаре продолжают развивать дорожную сеть. В планах администрации Краснодара установить светофоры на семи перекрестках возле школ. На трех пересечениях улиц это уже сделано. Электронные регулировщики появились возле школ: № 95, 96, 101. До конца августа современные светофоры оборудуют около школ № № 71, 11, 47 и библиотеки им. Лермонтова.
- До конца 2020 года новые светофоры появятся в совокупности на 22 перекрестках, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе мэрии Краснодара.
Электронные регулировщики движения уже заработали:
- на пересечении проспекта Чекистов и ул. им. 70-летия Октября
- по ул. Кореновской, 39
- на пересечении улиц им. Суворова и Карасунской
К 1 сентября электронные регулировщики появятся на:
- пересечении улиц Солнечной и им. Котлярова
- пересечении улиц им. Героя Аверкиева и им. Героев-Разведчиков
- ул. Восточно-Кругликовскую, 47
- на пересечении улиц им. 40-летия Победы и Юннатов
ИСТОЧНИК KP.RU
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