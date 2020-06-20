ВТБ может снизить ставки по ипотеке

20 Июнь 2020 2020-06-20T15:07:27+03:00

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Ключевая ставка на ипотечное кредитование ВТБ может быть снижена. Об этом сообщает пресс-служба банка. Стимулом к рассмотрению данной возможности послужило решение Банка России, накануне снизившего ключевую ставку на 1 процент - до 4.5% годовых. Это минимальный показатель в истории отечественного ипотечного кредитования.

- Сейчас на рынке складывается благоприятная ситуация, когда регулятор продолжает проводить мягкую кредитно-денежную политику и поэтапно снижать уровень ключевой ставки. В текущих экономических условиях основная задача банков - поддержать население. Наиболее важным социальным продуктом остается ипотека, доступность которой значительно повысилась благодаря запуску госпрограммы с льготной ставкой в 6,5% годовых. После решения ЦБ РФ мы рассматриваем возможность улучшения условий по ипотечным кредитам для наших клиентов. Окончательное решение будет принято банком позднее, - сообщили в пресс-службе ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU