В Краснодарском крае от коронавируса скончались три человека
В Краснодарском крае от COVID-19 скончались еще три человека. Все они мужчины. Двое умерли в инфекционной больнице №2 в Сочи, а еще один – Лабинской ЦРБ.
Первый из трех – это сочинец 63 лет. Его болезнь протекала остро. В больнице он находился 2 недели. Последнюю провел на ИВЛ. Мужчина также страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями и желчнокаменной болезнью.
Еще один сочинец, 82-летний пациент инфекционки, с коронавирусом и пневмонией был подключен к аппарату ИВЛ в течение трех недель. У мужчины были также болезни сердца и сахарный диабет. Все три недели врачи боролись за жизнь пациента, но безуспешно.
75-летний мужчина из Усть-Лабинска также заразился тяжелой формой коронавируса. За его жизнь в центральной районной больнице боролись неделю. У пациента были сопутствующие заболевания сердца и почек.
Всего в Краснодарском крае скончались 60 зараженных коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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