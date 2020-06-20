В Краснодарском крае от коронавируса скончались три человека

20 Июнь 2020 2020-06-20T15:33:55+03:00

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В Краснодарском крае от COVID-19 скончались еще три человека. Все они мужчины. Двое умерли в инфекционной больнице №2 в Сочи, а еще один – Лабинской ЦРБ.

Первый из трех – это сочинец 63 лет. Его болезнь протекала остро. В больнице он находился 2 недели. Последнюю провел на ИВЛ. Мужчина также страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями и желчнокаменной болезнью.

Еще один сочинец, 82-летний пациент инфекционки, с коронавирусом и пневмонией был подключен к аппарату ИВЛ в течение трех недель. У мужчины были также болезни сердца и сахарный диабет. Все три недели врачи боролись за жизнь пациента, но безуспешно.

75-летний мужчина из Усть-Лабинска также заразился тяжелой формой коронавируса. За его жизнь в центральной районной больнице боролись неделю. У пациента были сопутствующие заболевания сердца и почек.

Всего в Краснодарском крае скончались 60 зараженных коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU