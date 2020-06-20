2020-06-20T15:50:32+03:00
Общество

В Краснодарском крае пройдет «Набат памяти»

Акция запланирована на 22 июня
Владимир ПАВЛОВ
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фото: администрация Краснодарского краяфото: администрация Краснодарского края
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В День памяти и скорби все муниципальные кинотеатры региона проведут в интернете тематические лекции. Там среди прочего будут показаны фрагменты из фильмов, посвященных Великой Отечественной войне.

- Специалисты из кинозалов монтируют ролики с рассказом о 40 фильмах разных лет, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края. – Среди лент такие культовые картины: «Повесть о настоящем человеке», «Рядовой Александр Матросов», «Парень из нашего города», «В бой идут одни старики», «Аты-баты, шли солдаты» и другие.

Видеоролики разместят в социальных аккаунтах кинотетатров, а также на странице «Кубанькино» в Инстаграмею

Киноакция «Набат памяти» проводится на Кубани с 2011 года. В рамках нее проходят показы отечественных фильмов военно-патриотической тематики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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