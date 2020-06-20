Новороссийцы просят главу города отстоять пляж у Шесхариса
Жители Восточного района Новороссийска обратились к главе города Игорю Дяченко. Они просят помочь сохранить дикий пляж на Шесхарисе. Местным стало известно, что на этом месте собираются построить грузовой терминал.
Проблема в том, что именно эта территория городу не принадлежит. Все прибрежная полоса умощена складами, промышленными и портовыми строениями. Сейчас встает вопрос о застройке единственного прохода к морю.
- ООО «Порт Виктория» намерено построить в Новороссийске именно в районе Шесхариса, неподалеку от улицы Волочаевской морской терминал по перегрузке навалочных грузов в контейнерах и генеральных грузов, - сетуют местные жители.
Предполагается, что грузооборот там будет 2,5 млн тонн в год.
Еще одно обстоятельство заключается в том, что по нормам безопасности этим пляжем пользоваться нельзя, что это техническая зона, и купаться там нельзя.
Однако местные жители купаются там уже не в первом поколении и просят не застраивать пляж.
«Комсомолка следит за развитием событий»
ИСТОЧНИК KP.RU
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