2020-06-20T17:35:12+03:00
Общество

Новороссийцы просят главу города отстоять пляж у Шесхариса

Там собираются построить грузовой терминал
Владимир ПАВЛОВ
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Фото: мэрия НовороссийскаФото: мэрия Новороссийска
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Жители Восточного района Новороссийска обратились к главе города Игорю Дяченко. Они просят помочь сохранить дикий пляж на Шесхарисе. Местным стало известно, что на этом месте собираются построить грузовой терминал.

Проблема в том, что именно эта территория городу не принадлежит. Все прибрежная полоса умощена складами, промышленными и портовыми строениями. Сейчас встает вопрос о застройке единственного прохода к морю.

- ООО «Порт Виктория» намерено построить в Новороссийске именно в районе Шесхариса, неподалеку от улицы Волочаевской морской терминал по перегрузке навалочных грузов в контейнерах и генеральных грузов, - сетуют местные жители.

Предполагается, что грузооборот там будет 2,5 млн тонн в год.

Еще одно обстоятельство заключается в том, что по нормам безопасности этим пляжем пользоваться нельзя, что это техническая зона, и купаться там нельзя.

Однако местные жители купаются там уже не в первом поколении и просят не застраивать пляж.

«Комсомолка следит за развитием событий»

ИСТОЧНИК KP.RU

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