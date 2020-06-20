2020-06-20T18:09:14+03:00
Общество

К жатве в Краснодарском крае приступили в 21 муниципалитете

В полях ежедневно работают 3600 комбайнов
Владимир ПАВЛОВ
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

На Кубани идет уборка зерновых культур. К работам приступили в 21 муниципалитете.

- Уже обмолочено 9,5 тысяч гектаров озимого ячменя. Валовый сбор зерна составляет 50 тысяч тонн при среднекраевой урожайности 52,5 центнера с гектара, - рассказали «КП» - Кубань» в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани.

Ежедневно в поля выходят более 360 комбайнов. Для их бесперебойной работы работают 80 выездных сервисных бригад.

Напомним, что в текущем году аграриям Краснодарского края предстоит убрать более 1,7 млн га зерновых культур, а также 1,3 миллиона гектаров пропашно-технических культур. Для этого подготовлено более 40 тысяч единиц сельхозтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
К жатве в Краснодарском крае приступили в 21 муниципалитете
Новороссийцы просят главу города отстоять пляж у Шесхариса
В Краснодарском крае пройдет «Набат памяти»
В Краснодарском крае от коронавируса скончались три человека
ВТБ может снизить ставки по ипотеке
К 1 сентября в Краснодаре 7 перекрестков возле школ оборудуют светофорами
Заболевших коронавирусом на Кубани все меньше: за сутки прирост в 60 человек
На Кубани объявлено экстренное предупреждение на 20 и 21 июня
Стоимость тура в Краснодарский край составляет 25 тысяч рублей
Под Краснодаром обнаружили загадочную находку времен строительства египетских пирамид
"Сочи" разгромил "молодежку" ФК "Ростов" в домашнем матче
В Краснодаре река Кубань унесла 12-летнего мальчика, который решил искупаться
В Сочи на горных курортах возобновили полеты на парапланах и воздушном шаре
В Сочи ожидают резкое увеличение турпотока в день отмены карантина
В военном инновационном техополисе «Эра» прошла научная конференция
82-летний военный катер, поднятый со дна моря во время строительства Крымского моста, обосновался в Геленджике
Энергетики Сочинского филиала отремонтировали 230 километров высоковольтных линий
СК «ЮгСтройИмпериал» начал строительство нового детского сада