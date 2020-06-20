К жатве в Краснодарском крае приступили в 21 муниципалитете

20 Июнь 2020 2020-06-20T18:09:14+03:00

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На Кубани идет уборка зерновых культур. К работам приступили в 21 муниципалитете.

- Уже обмолочено 9,5 тысяч гектаров озимого ячменя. Валовый сбор зерна составляет 50 тысяч тонн при среднекраевой урожайности 52,5 центнера с гектара, - рассказали «КП» - Кубань» в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани.

Ежедневно в поля выходят более 360 комбайнов. Для их бесперебойной работы работают 80 выездных сервисных бригад.

Напомним, что в текущем году аграриям Краснодарского края предстоит убрать более 1,7 млн га зерновых культур, а также 1,3 миллиона гектаров пропашно-технических культур. Для этого подготовлено более 40 тысяч единиц сельхозтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU