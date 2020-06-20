В Новороссийске по Набережной Адмирала Серебрякова пустят автобусный маршрут
В Новороссийске согласовали изменение маршрута 15А. Теперь он будет идти по Набережной Адмирала Серебрякова. Это решение приняла городская комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения.
- Изменения вступят в силу в начале июля. Перед этим поставят соответствующие знаки и разметка, - рассказали «КП – Кубань» в пресс-службе администрации Новороссийска.
Автобус 15А соединяет юг Новороссийска с Мефодиевкой и идет через центр.
- По новой схеме маршрут проляжет от Куникова выезжать на Набережную Адмирала Серебрчкова, потом идти до гостиницы «Новороссийск», далее – по Энгельса и Толстого, - добавили в администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU