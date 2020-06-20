2020-06-20T19:04:07+03:00
Общество

В Новороссийске по Набережной Адмирала Серебрякова пустят автобусный маршрут

Речь идет о 15А
Владимир ПАВЛОВ
Поделиться:
Фото: мэрия НовороссийскаФото: мэрия Новороссийска
Изменить размер текста:

В Новороссийске согласовали изменение маршрута 15А. Теперь он будет идти по Набережной Адмирала Серебрякова. Это решение приняла городская комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения.

- Изменения вступят в силу в начале июля. Перед этим поставят соответствующие знаки и разметка, - рассказали «КПКубань» в пресс-службе администрации Новороссийска.

Автобус 15А соединяет юг Новороссийска с Мефодиевкой и идет через центр.

- По новой схеме маршрут проляжет от Куникова выезжать на Набережную Адмирала Серебрчкова, потом идти до гостиницы «Новороссийск», далее – по Энгельса и Толстого, - добавили в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Два блогера в Сочи вымогали деньги у директора торгового центра
В Новороссийске по Набережной Адмирала Серебрякова пустят автобусный маршрут
К жатве в Краснодарском крае приступили в 21 муниципалитете
Новороссийцы просят главу города отстоять пляж у Шесхариса
В Краснодарском крае пройдет «Набат памяти»
В Краснодарском крае от коронавируса скончались три человека
ВТБ может снизить ставки по ипотеке
К 1 сентября в Краснодаре 7 перекрестков возле школ оборудуют светофорами
Заболевших коронавирусом на Кубани все меньше: за сутки прирост в 60 человек
На Кубани объявлено экстренное предупреждение на 20 и 21 июня
Стоимость тура в Краснодарский край составляет 25 тысяч рублей
Под Краснодаром обнаружили загадочную находку времен строительства египетских пирамид
"Сочи" разгромил "молодежку" ФК "Ростов" в домашнем матче
В Краснодаре река Кубань унесла 12-летнего мальчика, который решил искупаться
В Сочи на горных курортах возобновили полеты на парапланах и воздушном шаре
В Сочи ожидают резкое увеличение турпотока в день отмены карантина
В военном инновационном техополисе «Эра» прошла научная конференция
82-летний военный катер, поднятый со дна моря во время строительства Крымского моста, обосновался в Геленджике
Энергетики Сочинского филиала отремонтировали 230 километров высоковольтных линий
СК «ЮгСтройИмпериал» начал строительство нового детского сада