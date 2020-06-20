2020-06-20T21:50:33+03:00
Происшествия

Два блогера в Сочи вымогали деньги у директора торгового центра

Они требовали 300 тысяч рублей за видео
Владимир ПАВЛОВ
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Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободыЗлоумышленникам грозит до семи лет лишения свободыФото: Архив "КП"
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В Сочи 19 июня полицейские взяли под стражу двух блогеров, которые вымогали деньги у одного из директоров торгового центра.

- Они требовали 300 тысяч рублей взамен, они обещали не публиковать якобы компрометирующее видео, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Предприниматель обратился к правозащитникам. Полиция вместе с УФСБ нашли вымогателей. Один был в Сочи, а второй – в Челябинской области. Одному 29, а другому 35 лет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас блогеры под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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