Два блогера в Сочи вымогали деньги у директора торгового центра

20 Июнь 2020 2020-06-20T21:50:33+03:00

Они требовали 300 тысяч рублей за видео

Изменить размер текста: A A

В Сочи 19 июня полицейские взяли под стражу двух блогеров, которые вымогали деньги у одного из директоров торгового центра.

- Они требовали 300 тысяч рублей взамен, они обещали не публиковать якобы компрометирующее видео, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Предприниматель обратился к правозащитникам. Полиция вместе с УФСБ нашли вымогателей. Один был в Сочи, а второй – в Челябинской области. Одному 29, а другому 35 лет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас блогеры под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU