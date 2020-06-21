2020-06-20T23:04:53+03:00
Общество

На Кубани выпускники не будут надевать маски на экзаменах

В кабинетах на ЕГЭ установят рециркуляторы
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В связи с короновирусной инфекцией экзамены в школах выпускникам придется сдавать в особых условиях. У школьников на входах в аудиторию будут измерять температуру, также главное условие – обязательное соблюдение дистанции. Но вот медицинские маски в помещении участникам ЕГЭ не понадобятся.

- Маски школьники надевать не будут. Во всех аудитория установят рециркуляторные лампы. Кроме того, с учетом особенностей жаркого климата нашего края муниципалитеты поставят в кабинетах сплит-системы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Сейчас во всех школах для выпускников организованы консультации, пока в дистанционном формате. Напомним, в связи с пандемией единый государственный экзамен был перенесен и пройдет с 3 по 25 июля.

Стоит отметить, что в краевом министерстве образования работает "горячая линия". По всем вопросам, касающимся ЕГЭ, можно позвонить по телефону: 8(918)189-99-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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