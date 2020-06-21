Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 21 июня 2020 года увеличилось на 64 человека

21 Июнь 2020 2020-06-21T11:20:04+03:00

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На Кубани продолжают выявлять новые случаи заболевания коронавирусной инфекций. Число зараженных в Краснодарском крае на 21 июня 2020 года увеличилось на 64 человека. В оперативном штабе уточнили, что зараженные зафиксированы в 26 муниципальных образованиях. Среди заболевших 24 мужчины и 40 женщин в возрасте до 82 лет.

- Больше всех зараженных выявили в городе Краснодаре - здесь обнаружено 9 случаев инфекции, пять положительных тестов в Армавире и Северском районе, по четыре – в Гулькевичском, Белореченском, Крымском и Новокубанском районах. По три выявленных случая Covid-19 в Кавказском и Кущевском районах, по два – в Туапсинском, Ейском, Тихорецком, Выселковском, Павловском и Кореновском районах. По одному пациенту с короновирусом прибавилось в Сочи, Новороссийске, Горячем Ключе, Абинском, Динском, Успенском, Отрадненском, Лабинском, Красноармейском, Калининском и Тимашевском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, что с 21 июня губернатор отменил карантин. Но некоторые ограничительные меры все же остались. Так, в помещениях нужно находиться в масках. Также работают обсерваторы, но уже только для приезжающих из-за границы.

ИСТОЧНИК KP.RU