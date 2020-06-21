В Краснодаре, пропавшего после купания мальчика, нашли мертвым

21 Июнь 2020 2020-06-21T13:43:55+03:00

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло еще вечером 18 июня. Краснодарские школьники после получения аттестатов устремились к берегу реки Кубань, что в Юбилейном микрорайоне, чтобы отметить выпускной. Старшие прихватили с собой 12-летнего подростка.

В какой-то момент ребята решили переплыть реку. Двое из них с трудом смогли справиться с сильным течением Кубани, третьего, двенадцатилетнего, бурный поток унес. Мальчика искали почти сутки и нашли мертвым. Тело прибило к берегу, он утонул.

- Тело ребенка обнаружили в реке спасатели 20 июня около 13:30, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сейчас следователи проводят проверку. Выясняются все причины и обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU