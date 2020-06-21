В парке «Краснодар» появились аудио-прогулки

21 Июнь 2020 2020-06-21T14:25:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Для посетителей парка «Краснодар» придумали новое развлечение. На страничке зоны отдыха разместили необычный аудио-файл с записью.

- У меня для вас подготовлена очень необычная разновидность прогулки. Это не гид по парку и не экскурсия. Аудио-прогулка. Ее могут слушать все люди, которые хотят потренировать свою креативность и подумать так, как раньше не думали. Для того, чтобы совершить эту прогулку, приходите ко мне в гости с заряженным телефоном, наденьте наушники и включите запись, - говорится в сообщении на официальной странице парк в Instagram.

Аудио-прогулка по парку «Краснодар» размещена по этой ссылке (http://krasnodar.progoolka.com/)

Ранее "Комсомолка" сообщала, что Сергей Галицкий лично побывал в парке Краснодар в первый день открытия после карантина, 6 июня. Он лично прогулялся по парку, а также проинспектировал строительство новой очереди.

ИСТОЧНИК KP.RU