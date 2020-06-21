Жители Горячего Ключа жалуются на закрытый после отмены карантина парк

21 Июнь 2020 2020-06-21T18:24:17+03:00

Также в Горячем Ключе закрыт проход через мост на "Старом замке". Фото: instagram.com/gk_news

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Карантин в Краснодарском крае отменили с 21 июня. А разрешили открыть скверы и парки еще 6-го числа, чтобы рассредоточить вышедших в жаркую погоду людей на улице. Но вот один парк в Горячем Ключе до сих пор закрыт. Местные жители и приезжие ни по территории прогуляться не могут, ни посмотреть достопримечательности.

- Этот курортный парк считается частным, на его территории находятся два санатория. Через основную зону отдыха Горячего Ключа дорога ведёт к местным достопримечательностям, таким как гора Петушок и Дантово ущелье, - рассказывает Мария Радова.

Местные жители предполагают, что парк не открывают из-за отдыхающих в санаториях – они приехали из других регионов.

Но официальный комментарий «Комсомолке» пока получить не удалось - директор санаториев не ответил на телефонный звонок. Возможно, у руководителя выходной день. Ситуацию «КП»-Кубань» держит на контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU