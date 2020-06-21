2020-06-21T18:24:17+03:00
Общество

Жители Горячего Ключа жалуются на закрытый после отмены карантина парк

Дороги через него ведут к местным достопримечательностям
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Поделиться:
Также в Горячем Ключе закрыт проход через мост на "Старом замке". Фото: instagram.com/gk_newsТакже в Горячем Ключе закрыт проход через мост на "Старом замке". Фото: instagram.com/gk_news
Изменить размер текста:

Карантин в Краснодарском крае отменили с 21 июня. А разрешили открыть скверы и парки еще 6-го числа, чтобы рассредоточить вышедших в жаркую погоду людей на улице. Но вот один парк в Горячем Ключе до сих пор закрыт. Местные жители и приезжие ни по территории прогуляться не могут, ни посмотреть достопримечательности.

- Этот курортный парк считается частным, на его территории находятся два санатория. Через основную зону отдыха Горячего Ключа дорога ведёт к местным достопримечательностям, таким как гора Петушок и Дантово ущелье, - рассказывает Мария Радова.

Местные жители предполагают, что парк не открывают из-за отдыхающих в санаториях – они приехали из других регионов.

Но официальный комментарий «Комсомолке» пока получить не удалось - директор санаториев не ответил на телефонный звонок. Возможно, у руководителя выходной день. Ситуацию «КП»-Кубань» держит на контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи разыскивают покупательниц, справивших нужду в раковину в ТЦ
Жители Горячего Ключа жалуются на закрытый после отмены карантина парк
В Адыгее предъявили обвинение предпринимателю за смерть пенсионерки под снесенной ветром остановкой
Новые жертвы коронавируса в Краснодарском крае: 21 июня скончались еще три человека
В парке «Краснодар» появились аудио-прогулки
В Краснодаре прочистили 171 км коллекторов
В Краснодаре, пропавшего после купания мальчика, нашли мертвым
В Краснодар доставили еще два новый трамвая
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 21 июня 2020 года: заболели пятеро детей
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 21 июня 2020 года увеличилось на 64 человека
Губернатор Кубани поздравил медработников с профессиональным праздником
На Кубани выпускники не будут надевать маски на экзаменах
В Новороссийске открылся сквер 75-летия Победы