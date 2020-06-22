«Лада» в Сочи перевернулась на крышу в результате аварии
Утром 22 июня в Центральном районе Сочи автомобиль «Лада Калина» развил слишком высокую скорость на улице Яна Фабрициуса.
Результат не замедлил сказаться — на повороте водитель машины не справился с управлением, автомобиль занесло, а затем «Калина» перевернулась на крышу.
Из салона и багажника на дорогу высыпалось практически все содержимое.
- По предварительным данным, 22 июня в 7:10 утра, водитель легкового автомобиля «Лада Калина» двигаясь по улице Яна Фабрициуса выбрал небезопасную скорость, потерял управление, наехал на металлическое ограждение справа по ходу движения, повредив его, после чего опрокинулся на крышу,-рассказали в ОГИБДД по Сочи.
Несмотря на очень сильный удар,- а машина снесла несколько метров металлического ограждения на обочине дороги,- ДТП удивительным образом обошлось без пострадавших.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняя обстоятельства аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU