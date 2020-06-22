«Лада» в Сочи перевернулась на крышу в результате аварии

22 Июнь 2020 2020-06-22T09:34:52+03:00

"Лада" в Сочи перевернулась во время аварии. Фото ВК "ЧП Сочи"

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Утром 22 июня в Центральном районе Сочи автомобиль «Лада Калина» развил слишком высокую скорость на улице Яна Фабрициуса.

Результат не замедлил сказаться — на повороте водитель машины не справился с управлением, автомобиль занесло, а затем «Калина» перевернулась на крышу.

Из салона и багажника на дорогу высыпалось практически все содержимое.

- По предварительным данным, 22 июня в 7:10 утра, водитель легкового автомобиля «Лада Калина» двигаясь по улице Яна Фабрициуса выбрал небезопасную скорость, потерял управление, наехал на металлическое ограждение справа по ходу движения, повредив его, после чего опрокинулся на крышу,-рассказали в ОГИБДД по Сочи.

Несмотря на очень сильный удар,- а машина снесла несколько метров металлического ограждения на обочине дороги,- ДТП удивительным образом обошлось без пострадавших.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняя обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU